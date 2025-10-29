Москвичи совершили более 9,7 тысячи переводов в рамках акции "Сила поддержки"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Москвичи в рамках акции "Сила поддержки" совершили свыше 9,7 тысячи переводов в фонд "Народный фронт. Все для победы!" и собрали более 6,8 миллиона рублей. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Акция проводится на сайте городской программы лояльности "Миллион призов". Присоединиться к инициативе и поддержать военнослужащих в зоне специальной военной операции (СВО) и жителей приграничных территорий можно до 23 ноября включительно.

В рамках "Силы поддержки" москвичи направляют на благотворительные цели от 500 до 5 000 баллов, полученные за активное участие в электронных проектах столицы "Город идей", "Активный гражданин", "Электронный дом", "Город заданий", "Наш город" и других. Один балл равен одному рублю. При этом количество пожертвований не ограничено.

Собранные денежные средства будут направлены на закупку техники, амуниции, автомобилей и медикаментов для участников СВО. А для жителей приграничных регионов соберут продукты питания, одежду, стройматериалы, средства личной гигиены и другие предметы первой необходимости.

Для участия в акции "Сила поддержки" необходимо авторизоваться на сайте "Миллион призов", используя учетную запись Mos ID – аккаунт на портале mos.ru. После чего во вкладке "Благотворительность" перейти на "Сделать пожертвование", потом нажать в карточку фонда "Народный фронт. Все для победы!", указать нужную сумму и кликнуть на кнопку "Оформить заказ". После этого баллы будут списаны с личного счета участника, а их денежный эквивалент отправится в благотворительную организацию.

В благодарность за пожертвования все участники акции смогут получить скидку в размере 500 баллов на сувениры из эксклюзивной новогодней коллекции. Они появятся на сайте "Миллион призов" в конце ноября, а скидка активируется автоматически.

Также москвичи активно помогают бездомным животным, оставленным жителями приграничных регионов. Свыше 18 тонн зоологических товаров будет оправлено из Подмосковья в Белгородскую область 31 октября. В состав груза войдут упаковки с сухим и влажным кормом, коробки с рисом, гречкой и пшеном.

