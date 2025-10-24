Волонтеры из Ново-Переделкина отправили бойцам более 106 тонн гумпомощи

Фото: пресс-служба префектуры западного административного округа города Москвы

Волонтеры организации "Русский снайпер" из района Ново-Переделкино отправили в зону спецоперации более 106 тонн гуманитарной помощи, передает портал мэра и правительства Москвы.

Например, 22 и 23 октября они отправили на передовую два автомобиля с гумпомощью весом более тонны. В упаковках – изготовленные собственными руками защитные средства, такие как антидроновые сети и маскировочные плащи, комплектующие для дронов, средства гигиены, лекарственные препараты и многое другое.

Изначально команда организации начала свою деятельность с изготовления окопных свечей, в настоящий момент она насчитывает более 100 человек. Под руководством Ирины Куликовой волонтеры начали плести маскировочные сети и производить другие изделия.

"Мы постоянно отправляем на передовую антидроновые сети нашей разработки, защитные плащи, которые укрывают от установленных на дронах противника тепловизоров, индивидуальные маскировочные костюмы и многое другое", – подчеркнула Куликова.

Большую часть необходимых на передовой изделий волонтеры изготавливают по собственным методикам и технологиям. Среди продукции – оружейные ремни, обувные стельки из пропилена, подсумки для автоматов.

Одной из новинок стал санитарно-эвакуационный набор, который разработала руководитель организации. Это изолированная капсула из многослойной ткани, дающая возможность бойцу свободно дышать, не опасаясь быть обнаруженным беспилотником с тепловизором. Капюшон из шумоподавляющих материалов дает возможность не беспокоить раненого.

Комплект весит 1,3 килограмма, использовать его можно как для эвакуации, так и в качестве укрытия от дронов, а также для того, чтобы согреться.

Гуманитарная помощь формируется по запросам военнослужащих. Для 1430-го гвардейского мотострелкового полка были изготовлены антидроновые чехлы на артиллерийские орудия, которые уже помогли сохранить технику и жизни бойцов.

Кроме того, волонтеры регулярно поддерживают связь с участниками СВО, получая в ответ короткие видео с благодарностью. Сейчас организация готовит новогодние подарки – видеопоздравления, открытки и письма от детей.

Присоединиться к работе могут все желающие. Для того чтобы получить подробную информацию, нужно обратиться в храм Благовещения Пресвятой Богородицы в Федосьине по адресу улица Лукинская, дом 11, корпус 1, с 11:00 до 19:00 ежедневно, кроме понедельника.

Ранее стало известно, что столичные предприниматели продолжают собирать для военнослужащих в зоне СВО гуманитарные посылки с продуктами питания.

За последние несколько месяцев бойцы получили от московского бизнеса тушенку, крупы и лапшу быстрого приготовления, печенья, мед и другие сладости, а также тысячи упаковок одноразовой посуды и влажные салфетки. Гуманитарные грузы позволяют им завтракать, обедать и ужинать в полевых условиях максимально комфортно.

