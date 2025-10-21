Собянин: Москва поможет бойцам и ветеранам СВО начать собственное дело

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

В Москве запустили комплексную программу поддержки участников СВО, которые решили начать собственное дело, рассказал Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАХ.

В частности, на портале mbm.mos.ru был создан специальный раздел, где для военнослужащих и ветеранов боевых действий доступен полный набор услуг для запуска и развития бизнеса. Мэр отметил, что программа охватывает все этапы, от выбора юридической формы до регистрации и подбора помещения. Кроме того, участники проекта получают индивидуальное сопровождение.

После регистрации бизнеса военные и ветераны могут воспользоваться мерами поддержки. Среди них – обучающие программы и деловые события. Кроме того, от партнеров программы предусмотрены "бизнес-боксы" – готовые решения по продвижению, бухгалтерии и автоматизации бизнес-процессов.

Собянин подчеркнул, что практика показывает эффективность данной программы. Например, один из ветеранов, вернувшись со службы, начал создавать бренд спортивной одежды. Он воспользовался помощью в оформлении документов и прибег к консультациям по налоговой отчетности. В дальнейшем бизнесмен планирует обратиться за поддержкой в разработке и оптимизации бизнес-стратегии.

"Новая программа дает участникам СВО реальные инструменты для перехода от военной службы к предпринимательству", – резюмировал мэр.

Ранее Собянин рассказал, что всесторонняя поддержка участников СВО и членов их семей является приоритетом Москвы.

По всем вопросам бойцы могут обратиться в Единый центр поддержки, где получат помощь по различным направлениям, включая юридическое и психолого-психотерапевтическое сопровождение, направление на диспансеризацию, содействие в вопросах прохождения реабилитации и протезирования, подборе программ обучения и поиске работы.

