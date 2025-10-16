Собянин: поддержка участников СВО и членов их семей остается приоритетом Москвы

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Всесторонняя поддержка участников СВО и членов их семей является приоритетом Москвы. Город продолжит проводить полное комплексное сопровождение и предоставление услуг бойцам и их близким, сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.

По словам мэра столицы, Москва продолжит выполнять выплаты ежемесячного пособия участникам СВО на ребенка без учета имущественного положения семьи, освободит от оплаты дошкольных учреждений, секций, кружков, продленки и питания в школах и колледжах, а также от оплаты по договору об образовании при получении среднего профессионального или высшего образования. Кроме того, город окажет помощь в устройстве в детсады, школы рядом с домом и учреждения соцзащиты.

По всем вопросам бойцы могут обратиться в Единый центр поддержки, где получат помощь по различным направлениям, включая юридическое и психолого-психотерапевтическое сопровождение, направление на диспансеризацию, содействие в вопросах прохождения реабилитации и протезирования, поддержку в подборе программ обучения и в поиске работы.

Собянин добавил, что весь спектр поддержки включен в проект бюджета 2026–2028 годов, который был внес в Мосгордуму накануне. Предусмотренные средства обеспечат реализацию 13 государственных программ столицы.

В предстоящем трехлетнем периоде планируется увеличение доходов бюджета по всем основным источникам. Их росту будет способствовать продолжение реализации мер по комплексному развитию городской инфраструктуры, стимулированию инвестиционной активности, поддержке предпринимательства и бизнес-среды.

