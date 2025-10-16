В Мосгордуму внесен социально ориентированный проект бюджета столицы

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

В Мосгордуму внесен проект закона "О бюджете города Москвы на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов". Он предполагает сохранение столицей позитивной динамики социально-экономического развития, сообщается на сайте законодательного органа.

По словам председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова, столичная экономика показывает высокую устойчивость в условиях внешних вызовов и внутренней трансформации. Он также назвал бюджет Москвы драйвером преобразований, отметив, что он имеет социальную направленность и носит программный характер.

Внесенный документ демонстрирует актуальные потребности горожан, учитывает стратегические планы развития экономики, инфраструктуры и социальной сферы столицы. Согласно закону, в части расходов бюджет сохранит преемственность с бюджетами прошлых лет и обеспечит реализацию стратегии развития столицы до 2030 года.

Предусмотренный бюджет обеспечит реализацию 13 госпрограмм Москвы.

"Более половины расходной части столичного бюджета будет направлено на социальную поддержку, медицину, образование и госпрограммы. Продолжится всесторонняя поддержка участников СВО и членов их семей, реализация социальных программ для московских пенсионеров, семей с детьми", – подчеркнул Шапошников.

Также проект бюджета предполагает средства на увеличение фондов оплаты труда сотрудников бюджетной сферы, повышение качества услуг и реализацию проектов по формированию новых производств.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что в приоритете остается развитие транспортной системы, на развитие которой в 2026 году направят 1 296,8 миллиарда рублей, а всего за три года – 3 816,9 миллиарда. Второй по объему финансирования стала социальная поддержка жителей, которая в 2026 году получит 810 миллиардов рублей и 2 462,7 миллиарда рублей за три года.