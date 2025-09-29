Сергунина: более 20 тысяч компаний столицы воспользовалось поддержкой МЭЦ за восемь лет

Фото: пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы

Более 20 тысяч компаний воспользовались поддержкой Московского экспортного центра (МЭЦ), рассказала заместитель мэра Наталья Сергунина.

Это компании из самых разных сфер, от информационных технологий до креативных индустрий и производства продуктов питания.

Кроме того, за восемь лет работы центра предприниматели обратились за услугами более 97 тысяч раз. Они проходили обучение в акселерационных программах, принимали участие в зарубежных выставках и бизнес-миссиях, а также консультировались с экспертами и выходили на международные онлайн-платформы.

Помимо этого, с сентября 2017 года московские предприниматели при поддержке города заключили около 3,8 тысячи контрактов на сумму, которая превышает 137 миллиардов рублей.

Самыми популярными направлениями внешнеэкономической деятельности стали Китай, Белоруссия, Сербия, Турция, Малайзия и ОАЭ, а самым востребованным форматом – участие в крупнейших международных отраслевых выставках, ярмарках и бизнес-миссиях.

Последние включают в себя реверсные миссии, когда представители зарубежных компаний приглашаются в Москву. МЭЦ берет на себя затраты на аренду и застройку площадки для переговоров, доставку экспонатов и организацию деловых встреч. За восемь лет около 4,7 тысячи предпринимателей представили свою продукцию на 263 мероприятиях.

Были проведены презентации для потенциальных партнеров из десятков стран, от Вьетнама до Мексики, и заключены договоры более чем на 14,3 миллиарда рублей.

Другим популярным инструментом стало размещение товаров на международных торговых онлайн-площадках, которым воспользовалось почти 2 тысячи компаний: они выбрали 30 маркетплейсов в странах Азии, Ближнего Востока и СНГ, а объем поддержанного экспорта в этом сегменте превысил 28 миллиардов рублей.

Популярностью пользуются московские десерты, напитки и косметика, в настоящий момент идет прием заявок на продвижение на пяти ресурсах: GlobalTradePlaza, Ecasb, Indotrading, Supl.biz, UZUM.

Также в 2018 году была создана "Московская школа экспортера" – обучающая программа, которая направлена на развитие навыков ведения бизнеса за рубежом. Слушатели знакомятся с особенностями разных рынков, получают рекомендации по подбору ниши, логистике и документообороту. В рамках программы организовано свыше тысячи мероприятий.

Совместно с партнерами МЭЦ провел 41 поток акселерации, общая сумма заключенных контрактов составила почти 8 миллиардов рублей. Например, разработчик IТ-оборудования и программного обеспечения запустил поставки продукции в Казахстан.

Начиная с 2023 года центр создает сеть амбассадоров московского бизнеса в других странах, сейчас они есть в Египте, Иране, Китае и ряде других государств. Специалисты помогают разобраться в особенностях местного предпринимательства, найти потенциальных партнеров и сопровождают сделки. При участии экспертов подписаны договоры на 2,6 миллиарда рублей.

Столичным компаниям также доступна финансовая поддержка, например экспортные гранты. Реализующие свою продукцию в дружественных странах представители малого и среднего предпринимательства могут получить от 10 до 20% от стоимости внешнеторгового договора. Максимальный размер – 10 миллионов рублей в год, или 50% от налогов, которые уплачены в бюджет города.

Программа была запущена в 2022 году, с этого момента было выдано больше 700 грантов на сумму около 2 миллиардов рублей. Кроме того, для финансирования производства и поставки продукции за рубеж доступно льготное кредитование на сумму до 100 миллионов рублей сроком до двух лет. Сейчас выдано займов на 620 миллионов рублей.

Ранее стало известно, что в Москве число индивидуальных предпринимателей выросло на 7,5%. По данным Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, в городе работают 462 тысячи ИП, то есть каждый 10-й предприниматель страны.

Они вносят существенный вклад в развитие города, так как в столице создаются новые рабочие места, растет покупательская активность и поддерживается конкуренция.

