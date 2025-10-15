Собянин: в бюджете Москвы заложены средства на реализацию 13 госпрограмм

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Сергей Собянин внес в Мосгордуму проект закона "О бюджете города Москвы на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов". Предусмотренные средства обеспечат реализацию 13 государственных программ столицы. Документ формировался исходя из стратегических целей развития города до 2030 года, передает портал мэра и правительства Москвы.

В предстоящем трехлетнем периоде, как отмечает мэр, планируется увеличение доходов бюджета по всем основным источникам.

Их росту будет способствовать продолжение реализации мер по комплексному развитию городской инфраструктуры, стимулированию инвестиционной активности, поддержке предпринимательства и бизнес-среды, созданию высокотехнологичных производств, содействию занятости и росту производительности труда.

Основными задачами бюджетной политики на ближайшие три года станут:



обеспечение социальной защиты москвичей;

повышение качества и доступности услуг населению;

реализация планов по развитию городской инфраструктуры;

поддержка реального сектора экономики для обеспечения технологического суверенитета и лидерства в критически важных высокотехнологичных отраслях;

формирование комфортной и безопасной городской среды.

На реализацию государственных программ в период 2027–2028 годов планируется выделить 17 223,3 миллиарда рублей. В 2026 году на эти цели заложено 5 754,2 миллиарда рублей.

В приоритете остается развитие транспортной системы, на развитие которой в 2026 году направят 1 296,8 миллиарда рублей, а всего за три года – 3 816,9 миллиарда. Второй по объему финансирования стала социальная поддержка жителей, которая в 2026 году получит 810 миллиардов рублей и 2 462,7 миллиарда рублей за три года.

В развитие образования в 2026 году готовы вложить 814,6 миллиарда рублей, а за 3 года – 2 455,8 миллиарда. На здравоохранение – 615 миллиардов рублей в 2026 году и 1 928,1 миллиарда рублей за три года.

На программу "Жилище" планируется направить 2 076,1 миллиарда рублей до 2028 года (в 2026 – 643,6 миллиарда рублей).

Также бюджет предусматривает финансирование таких программ, как:



развитие коммунально-инженерной инфраструктуры и энергосбережение – 149,2 миллиарда рублей в 2026 году и 445,7 миллиарда рублей за три года;

развитие цифровой среды и инноваций – 243,1 миллиарда рублей в 2026 году и 744,5 миллиарда рублей за три года;

развитие городской среды – 263,2 миллиарда рублей в 2026 году и 817,8 миллиарда рублей за три года;

развитие культурно-туристической среды и сохранение культурного наследия – 303,6 миллиарда рублей в 2026 году и 792,3 миллиарда рублей за три года;

экономическое развитие и инвестиционная привлекательность – 226,5 миллиарда рублей в 2026 году и 566,6 миллиарда рублей за три года;

спорт Москвы – 173,3 миллиарда рублей в 2026 году и 493,2 миллиарда рублей за три года;

безопасный город – 118,6 миллиарда рублей в 2026 году и 335,8 миллиарда рублей за три года;

градостроительная политика – 96,7 миллиарда рублей в 2026 году и 287,8 миллиарда рублей за три года.

В 2026 году социальные расходы составят 3,2 триллиона рублей, или 50% от всех расходов, демонстрируя рост на 15% по сравнению с предыдущим периодом. В бюджете предусмотрены средства на индексацию социальных выплат, повышение зарплат работникам бюджетной сферы, а также на реализацию проектов по созданию новых производств и развитию городской инфраструктуры.

На портале отмечается, что проект бюджета на 2026 год сформирован с дефицитом в 447,6 миллиарда рублей. В последующие два года дефицит планируется последовательно сокращать. Для его финансирования может быть привлечено до 205 миллиардов рублей займов ежегодно. Власти подчеркивают, что долговая нагрузка Москвы остается на низком и безопасном уровне, а бюджетная система сохраняет стабильность.

Ранее президент Московской Торгово-промышленной палаты (МТПП) Владимир Платонов сообщил, что экономическая модель столицы фокусируется на качестве городской среды, занятости и повышении инвестиционной отдачи. Так он прокомментировал утвержденный прогноз социально-экономического развития города на 2026–2028 годы.