Глава МТПП: экономическая модель столицы фокусируется на качестве городской среды

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Экономическая модель столицы фокусируется на качестве городской среды, занятости и повышении инвестиционной отдачи, рассказал Москве 24 президент Московской Торгово-промышленной палаты (МТПП) Владимир Платонов.

Так он прокомментировал утвержденный прогноз социально-экономического развития города на 2026–2028 годы. Сергей Собянин указывал, что в этот период ожидается сохранение положительной динамики экономического развития и высокого уровня устойчивости экономики Москвы.

"Обновленные параметры "Прогноза социально-экономического развития Москвы на 2026–2028 годы" подтверждают высокую инвестиционную устойчивость столицы: Москва сохраняет устойчивый рост валового регионального продукта на уровне 2–3% в год, при этом промышленность растет быстрее других сфер – на 7,5%", – заметил Платонов.

Важным фактором для роста городской экономики стало технологическое обновление. В частности, отмечается рост инвестиций в интеллектуальные активы, включая программное обеспечение, базы данных, научные исследования и разработки, опытно-конструкторские работы. По словам главы МТПП, это уже почти пятая часть от всех инвестиций, что также повышает производительность и создает базу для импортозамещения.

Кроме того, в условиях жесткой денежно-кредитной политики и охлаждения спроса важно обеспечить предсказуемость экономической ситуации для бизнеса. Этому способствует сохранение высокой доли бюджета развития, адресные меры поддержки и гибкие контрактные механизмы.

Также сглаживать периодические колебания экономики в части поддержки малого и среднего бизнеса удается при помощи субсидий и различных льгот. По словам Платонова, малый и средний бизнес все еще остается системообразующим сегментом потребительского и сервисного рынков.

"Московская ТПП со своей стороны работает на усиление сложившейся системы, стимулируя потребительскую активность и вовлекая предпринимателей в цепочки технологической кооперации", – резюмировал президент МТПП.

Ранее мэр столицы заявлял, что Москва является ведущим центром развития инноваций для разных сфер экономики – от медицины до культуры. Разработчикам и производителям hi-tech продуктов доступен полный спектр инструментов поддержки: от образовательных программ до содействия в выходе на рынок.

Также столичные власти продолжают создавать платформу для технологического развития и научных прорывов. Только за прошлый год технопарки Москвы инвестировали свыше 80 миллиардов рублей в строительство и обновление офисных, лабораторных и производственных помещений, а также в замену инженерных систем и закупку новейших приборов.