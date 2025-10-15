Собянин: Москва сохранит положительную динамику развития до 2028 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Президиум правительства Москвы утвердил прогноз социально-экономического развития города на 2026–2028 годы. Об этом сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.

Предварительно, в текущем году столица сохраняет рост по всем основным показателям социально-экономического развития, что подтверждает высокий уровень устойчивости экономики города. Развитие инфраструктуры, стимулирование инвестиций, создание рабочих мест и формирование качественной городской среды обеспечивают позитивную динамику.

Как отметил мэр Москвы, сохранение положительной динамики социально-экономического развития столицы ожидается и в 2026–2028 годах.

"Высокая инвестиционная активность – неизменный фактор роста экономики Москвы все последние годы. Отраслевая структура инвестиций все больше диверсифицируется. Устойчиво растут вложения в объекты интеллектуальной собственности", – подчеркнул Собянин.

В 2026 году году рост инвестиционной активности составит 2,5%, с 2027-го прогнозируется ускорение до 4–4,5% ежегодно. Градоначальник пояснил, что поддержку инвестиционной активности окажут внутренний спрос, дальнейшее развитие импортозамещения, стимулирующая бюджетная политика, а также сохранение высокой доли бюджета развития.

Кроме того, в 2026–2028 годах продолжит развиваться обрабатывающая промышленность. Ее рост прогнозируется на уровне 7,5% ежегодно. Также ожидается, что розничная торговля и платные услуги населению будут набирать обороты умеренными темпами от 1 до 1,5% и от 2 до 3% соответственно.

"В целом годовой темп роста экономики города в 2026–2028 годах будет находиться в диапазоне два-три процента", – указал Собянин.

Он добавил, что темпы роста могут замедлиться у потребительских цен до 4%.

Ранее Собянин объявил октябрь 2025 года месяцем московской промышленности. В промышленном секторе города функционируют более 4,5 тысячи предприятий и ежегодно открываются 150 новых высокотехнологичных компаний. В отрасли трудятся свыше 750 тысяч человек – каждый десятый работающий москвич.

