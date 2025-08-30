Собянин объявил октябрь 2025 года месяцем московской промышленности

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Захаров

Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX объявил октябрь этого года месяцем московской промышленности.

В промышленном секторе Москвы функционируют более 4,5 тысячи предприятий и ежегодно открываются 150 новых высокотехнологичных компаний. В отрасли трудятся свыше 750 тысяч человек – каждый десятый работающий москвич.

Произведенные в столице товары поставляются в дружественные страны. Сердцем городской промышленности является особая экономическая зона (ОЭЗ) "Технополис "Москва", где работают более 230 высокотехнологичных предприятий, отметил мэр.

В октябре проведут несколько крупных мероприятий в области промышленности. Например, пройдет ежегодная спартакиада "Моспром" по 14 видам спорта. В ней примут участие сотрудники промышленных предприятий, студенты профильных университетов и колледжей.

Также в столице отметят День московской промышленности. Праздничный концерт и награждение заслуженных работников запланированы на 7 октября.

В рамках национальной премии "Лучший промышленных дизайн России" впервые сделают образовательную программу. Каждую неделю ведущие эксперты в области промышленного дизайна будут проводить лекции.

В начале октября пройдет хакатон "Город будущего". Молодые специалисты будут создавать инновационные решения для ОЭЗ "Технополис "Москва" и ИЦ "Сколково". По словам градоначальника, это их шанс начать собственный путь на лучших городских промышленных предприятиях.

Еще один хакатон состоится в рамках проекта "Открой#Моспром" – всероссийского командного соревнования по созданию новых технологических и управленческих решений для промышленной индустрии Москвы.

Ранее разработки столичных компаний внесли в реестр Минпромторга РФ. Это даст им новые возможности для участия в тендерах, упростит закупки и поможет в развитии импортозамещения, сказал заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Он указал, что включение технологических решений в реестр является подтверждением того, что московский индустриальный сектор создает востребованное и конкурентоспособное оборудование.