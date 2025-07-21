Более тысячи рабочих мест появилось в столице благодаря ОЭЗ "Технополис "Москва"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Резиденты особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис "Москва" в январе – марте 2025 года создали более тысячи высокотехнологичных рабочих мест, передает слова министра правительства Москвы, руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики города Анатолия Гарбузова телеканал "360".

Он отметил, что с начала работы компаний в ОЭЗ появилось более 24,3 тысячи рабочих мест, из которых около 19 тысяч обеспечили резиденты. ОЭЗ "Технополис "Москва" является драйвером развития промышленности.

За первый квартал 2025 года компании, которые специализируются на сфере радиоэлектроники и микроэлектроники, открыли больше 310 вакансий. Кроме того, о поиске новых кадров сообщали фармацевтические компании. Работу получили около 340 человек.

Динамичное развитие промышленности увеличивает спрос на квалифицированные кадры, рассказал гендиректор ОЭЗ "Технополис "Москва" Геннадий Дегтев.

Он подчеркнул, что на площадке "Печатники" в апреле впервые прошла ярмарка вакансий. На ней около 30 высокотехнологичных компаний, специализирующихся на биофармацевтике, искусственном интеллекте, фотонике и многом другом, предложили соискателям трудоустройства. Новую работу в ходе мероприятия нашли больше 60 человек.

Ранее учредитель HR-агентства, карьерный консультант Зилина Султанова рассказала, на какие пункты в резюме работодатели обращают внимание. По ее словам, наличие или отсутствие диплома не играет роли при найме. Современные компании предпочитают кандидатов, которые имеют практические знания и навыки, а также могут презентовать себя.