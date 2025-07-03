HR-эксперт Султанова объяснила, на что работодатели обращают внимание в резюме

Почти половина российской молодежи убеждена, что работодатели большего всего ценят наличие диплома по специальности, выяснили аналитики. Какие пункты резюме важнее всего на самом деле, разбиралась Москва 24.

Не просто корочка?

Решающее значение при трудоустройстве имеет профильное образование, уверены 41% молодых российских специалистов. А 35%, напротив, подчеркнули приоритет практических навыков и опыта над дипломом, сообщили СМИ со ссылкой на исследование одной из девелоперских компаний.

Говоря о своих ориентирах, 47% заявили, что при поиске первого места работы выбирают вакансии по уровню зарплаты. Каждый пятый же обращает внимание на позиции, где не требуется опыт, а каждый седьмой остается там, где стажировался. Лишь для 3% первостепенны ценности и миссии потенциального работодателя, показал опрос.

Доходность профессии оказалась важнее престижа для 41%, а вот статус сферы деятельности больше ценят 37%. Последние пояснили, что согласятся на среднюю зарплату, если им предложат место, например, в IT, праве, финансах и инвестициях, а также креативных индустриях.

При этом в Москве выше всего оплачивается работа в промышленности. В частности, специалист по аргонной сварке может зарабатывать до 500 тысяч рублей в месяц. Большой достаток приносит и IT, где руководитель команды разработчиков-аналитиков получает в пределах 450 тысяч рублей.

Устроившись в транспортную сферу, менеджер по логистике будет получать около 250 тысяч рублей. Кроме того, оклад до 200 тысяч предлагается сервисному инженеру, продакт-менеджеру, менеджеру по работе с клиентами, машинисту электропоезда и электромеханику, рассказывали городские власти.

Произвести впечатление

Чаще всего наличие или отсутствие диплома не играет роли при найме. Современные компании предпочитают кандидатов, которые имеют практические знания и навыки, а также могут презентовать себя, рассказала Москве 24 учредитель HR-агентства, карьерный консультант Зилина Султанова.

"Если в резюме четко видно, чем человек занимался, какие задачи решал и каких результатов добился, – это уже сильная заявка. Даже если опыта немного, ценится инициативность: стажировки, волонтерство, фриланс", – уточнила эксперт.





Зилина Султанова учредитель HR-агентства, карьерный консультант Особенно хорошо, если есть не просто перечисление мест работы, но и показана принесенная польза, достижения. Как пример: "Я сделал определенный ряд действий (последовательность, каких именно), и благодаря этому в организации вырос трафик клиентов и увеличились продажи.

Независимый HR-эксперт Зулия Лоикова, в свою очередь, отметила, что профильное образование понадобится при трудоустройстве на технические специальности. На гуманитарных же позициях больший вес имеет портфолио.

"При этом везде одинаково необходимы междисциплинарные компетенции. Допустим, журналист должен знать, как работать с искусственным интеллектом, аналитикой. А программисту, чтобы построить карьеру, требуется уметь коммуницировать", – отметила эксперт в разговоре с Москвой 24.





Зулия Лоикова независимый HR-эксперт Показывать компетенции в резюме лучше через указание пройденных курсов о повышении квалификации, тренингов. В нескольких строчках следует расписать, где именно и чему обучался соискатель.

В целом идеальное резюме должно быть структурированным и без лишней "воды", сказала Лоикова. Работодатели ценят, когда кандидат способен описать на 2–4 листах, чем конкретно он занимался и какую пользу принесет компании.

Однако с творческими вакансиями допускается креатив. В частности, портфолио с примерами своих проектов можно оформить ярко и с вольным стилем письма, резюмировала эксперт.

