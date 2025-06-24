Ракова: работники сфер промышленности и IT могут получать в Москве до 500 тыс руб

Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы

Московский центр "Профессии будущего" составил рейтинг вакансий с самыми высокими зарплатами на столичном рынке труда. В него вошли представители промышленности, IT-сферы, финансового сектора и транспортной отрасли. Об этом заявила заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

По словам вице-мэра, в города создается целая экосистема профессионального развития граждан – от профориентации до помощи в трудоустройстве. Один из важных элементов комплексного подхода – работа флагманского центра "Профессии будущего", в базе которого представлены свыше 500 тысяч вакансий. В центре также можно пройти переподготовку, выбрав одну из образовательных программ.

Наиболее высокооплачиваемым направлением в Москве стала промышленность. В частности, специалист по аргонной сварке может получать зарплату до 500 тысяч рублей в месяц. Для этой должности требуется опыт работы от трех лет, наличие профобразования и удостоверение не ниже четвертого разряда.

Далее следуют сотрудники IT-сферы. Например, доход руководителя команды разработчиков-аналитиков достигает 450 тысяч рублей. У такого специалиста должен быть управленческий опыт от четырех лет.

Высокий спрос зафиксирован и на работников транспортной отрасли. В частности, слесарь по ремонту машин должен иметь квалификацию не ниже четвертого разряда. От опытного менеджера по логистике требуется наличие собственной базы клиентов и умение работать с большими объемами данных. В среднем такие сотрудники зарабатывают 250 тысяч рублей.

В список самых высокооплачиваемых специальностей еще вошли оператор-наладчик станков с числовым программным управлением, сервисный инженер, продакт-менеджер, машинист электропоезда, менеджер по работе с клиентами и электромеханик. В месяц они могут получать до 200 тысяч рублей.

Тем временем реальные зарплаты в России в декабре прошлого года выросли на 11,3% в годовом выражении, а в целом за год – на 9,1%.

По информации Росстата, среднемесячная начисленная зарплата до вычета налогов и включая премии в декабре была около 128,7 тысячи рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2023 года она увеличилась на 21,9%.