Экономист Сафонов назвал две причины высоких зарплат курьеров

Зарплаты курьеров на отечественном рынке достигли 300 тысяч рублей, утверждают в "Почте России". Почему таким сотрудникам много платят и есть ли опасность в этом явлении для экономики страны, разбиралась Москва 24.

"Это чересчур"

Зарплата курьеров может достигать 200, а в высокий сезон – 300 тысяч рублей. Такая ситуация обостряет конкуренцию за кадры на этом рынке, рассказал в интервью РБК глава "Почты России" Михаил Волков.





Михаил Волков глава "Почты России" Все, кто работает в логистике, понимают, что 300 тысяч рублей для курьера – это чересчур для любого игрока. Это плохо для всех.

По его словам, на рынке труда сформировался дефицит кадров в сфере логистики. Чтобы решить проблему, по мнению Волкова, нужно создать специальную цифровую платформу, с помощью которой компании смогут использовать курьеров совместно.

Ранее одно из исследований показало, что предложения по зарплате для столичных курьеров в марте 2025 года оказались на 19% больше, чем для людей с высшим образованием. Медианная зарплата первых составила 130 тысяч рублей в месяц, а специалистов с дипломами вуза – 105 тысяч. На втором месте по этому показателю оказался Санкт-Петербург, где курьер мог заработать 105 тысяч рублей. Тройку лидеров замкнул Екатеринбург с доходом таких сотрудников в 90 тысяч в месяц.

Платить много будут всегда?

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Любая коммерческая структура в России имеет право назначать те заработные платы, которые считает правильными. Таким мнением с Москвой 24 поделился профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

Также он напомнил, что свои деньги курьеры зарабатывают тяжелым трудом, нередко в непростых погодных условиях.





Александр Сафонов профессор Финансового университета при правительстве России При этом, когда называют высокие суммы, почему-то не указывают, сколько человек должен отработать для таких заработков. Зачастую это по 12 часов 6–7 дней в неделю.

По мнению Сафонова, высокая зарплата у курьеров обусловлена тем, что специалистов в этой сфере зачастую устраивают как самозанятых. Это позволяет работодателю не отчислять 20% на пенсии, а направлять эти средства на оплату труда.



В целом эксперт пока не видит в высокой оплате труда курьеров серьезной угрозы для российской экономики. Однако в мире некоторые проблемы в этом плане уже прослеживаются.

"В европейских странах молодежь все реже выбирает научную карьеру, потому что нужно очень долго работать. К примеру, чтобы стать доктором наук, приходится 15 лет трудиться за сравнительно небольшие деньги. При этом выйти на нормальный уровень зарплаты можно и раньше, как раз будучи курьером," – заключил Сафонов.

Также экономист привел в пример США, где доставщик пиццы в Нью-Йорке получает 4,5 тысячи долларов в месяц. Примерно столько же получает высококвалифицированный рабочий на сборочном конвейере одного из крупных автомобильных заводов страны.

Однако зампред комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов в разговоре с Москвой 24 предположил, что россияне с высшим образованием, в частности врачи и учителя, вряд ли оставят свою работу ради профессии курьера.





Артем Кирьянов депутат Госдумы Это ведь вопрос и социального статуса, и отношения к своему делу. Другой момент: у нас обесценилось высшее образование, и мы в парламенте пытаемся решить эту проблему. Важно не допустить возникновения развилки, что человек зря получал высшее образование и должен заниматься неквалифицированным трудом за большие деньги.

В целом ситуацию с высокими зарплатами курьеров Кирьянов охарактеризовал как "взрывной рост нового явления в экономике". Перегибы в этой сфере скорректируются, однако на это может уйти порядка 5–10 лет, заключил парламентарий.

