ГД приняла закон об изменениях в федеральный бюджет на 2025 год

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Госдума приняла в третьем чтении закон об изменениях в показателях федерального бюджета на 2025 год. Показатели планового периода 2026–2027 годов не меняются.

Согласно документу, доходы российского бюджета в текущем году составят 38,5 триллиона рублей, или 17,4% ВВП.

Нефтегазовые доходы планируются в размере 8,317 триллиона рублей (3,7% ВВП). Рост поступлений ненефтегазовых доходов ожидается на сумму 829,2 миллиарда рублей, что означает общую сумму в 30,188 триллиона рублей.

Как отмечается в пояснительной записке, увеличение оценки поступлений предусмотрено в части ряда налогов и неналоговых платежей, в том числе налога на добавленную стоимость, внутренних акцизов, НДФЛ, доходов по остаткам средств на счетах федерального бюджета и от их размещения, кроме средств ФНБ, доходов от перечисления части прибыли ЦБ РФ.

При этом расходы бюджета составят 42,298 триллиона рублей, а дефицит ожидается на уровне 3,8 триллиона рублей (1,7% ВВП). Прогноз цены на нефть снижен с 69,7 до 56 долларов за баррель, а прогноз по курсу доллара скорректирован до 94,3 рубля.



Также предусматривается увеличение бюджетных ассигнований на реализацию федеральный целевых программ по развитию космодромов на период 2017–2025 годов и обеспечению ядерной и радиационной безопасности и по различным госпрограммам и решениям в сферах здравоохранения, образования и прочих.

Россия по итогам 2024 года вошла в топ–3 экономик по размеру торгового профицита. Всего были изучены торговые данные 91 крупнейшей страны. Среди них только 33 государства смогли получить торговый профицит.

Возглавил рейтинг Китай, который за прошлый год получил торговый профицит в 991 миллиард долларов. На втором месте, как и годом ранее, идет ФРГ с доходами в 258 миллиардов долларов.