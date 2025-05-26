Глава Минфина РФ Силуанов: зарплаты бюджетников проиндексируют на 7,6%

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Работникам бюджетной сферы проиндексируют зарплаты на 7,6%, сообщает издание "Ведомости", ссылаясь на министра финансов Антона Силуанова.

Первоочередные социальные обязательства заложены в закон о бюджете с учетом уточненного уровня инфляции. Индексация оплаты труда работников бюджетной сферы входит в этот перечень, указал министр.

По его данным, несмотря на пересмотр макроэкономических показателей, правительство обеспечит выполнение всех социальных обязательств. Силуанов сообщил, что законопроект об изменениях в федеральном бюджете планируется рассмотреть на пленарном заседании Госдумы в ближайшее время.

Ранее председатель правительства РФ Михаил Мишустин сообщал, что двухэтапная индексация страховых пенсий начнет действовать в России с 2026 года. С 1 февраля 2026 года по инфляции предыдущего года, а уже с 1 апреля – с учетом роста доходов Социального фонда.

С 1 апреля 2025 года в стране проиндексировали социальные пенсии более чем на 14,75%. Решение было принято в рамках оказания должной поддержки старшего поколения в России. Мера затронет граждан, которым предназначены выплаты по инвалидности, потере кормильца и старости, а это примерно 4 миллиона 200 тысяч человек.