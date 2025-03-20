Путин подписал закон о праве Соцфонда устанавливать доплаты к пенсии в регионах

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Владимир Путин подписал закон о праве Фонда пенсионного и социального страхования РФ устанавливать и выплачивать региональные доплаты к пенсии. Документ размещен на портале правовой информации.

В настоящее время Соцфонд предоставляет федеральные доплаты, если в регионе прожиточный минимум ниже, чем по стране. В случае если он выше, местные органы соцзащиты устанавливают региональные доплаты с софинансированием из федерального бюджета.

Закон вступит в силу 1 января 2026 года.

Ранее стало известно, что в РФ повысят выплаты с 1 апреля получателям социальных пенсий, а отпраздновавшим в марте 80-летний юбилей и оформившим в этом месяце инвалидность I группы удвоят фиксированную выплату.

Между тем в России в 2025 году один пенсионный балл стоит 59 241,6 рубля. Стоимость рассчитывается путем умножения минимального размера оплаты труда (22 440 рублей в 2025 году) на 12 месяцев и 22%. Затем это число умножают на 8, чтобы получить максимальный размер взносов.