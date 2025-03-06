Депутат Бессараб: трем категориям россиян повысят пенсию в апреле 2025 года

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Получателям социальных пенсий повысят выплаты с 1 апреля, а отпраздновавшим в марте 80-летний юбилей и оформившим в этом месяце инвалидность I группы удвоят фиксированную выплату. Об этом Москве 24 рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Парламентарий напомнила, что социальная пенсия может назначаться по старости, инвалидности или потере кормильца.



Светлана Бессараб член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Почти 4 миллиона граждан получают такую пенсию, и с 1 апреля она будет проиндексирована на 14,75%.

"Кроме того, увеличится фиксированная выплата у тех, кто в марте отметил 80-летие или получил в этом месяце I группу инвалидности. Обычный ее размер почти сравнялся с девятью тысячами рублей и составляет 8 907,70 рубля. У вышеперечисленных категорий с 1 апреля сумма вырастет в два раза", – указала Бессараб.

Ранее сенатор Ольга Епифанова рассказала, что пенсионеры в РФ могут претендовать на компенсацию части расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, если они превышают определенный процент от ежемесячного дохода. Кроме того, гражданам старше 70 лет положена 50% компенсация расходов по капремонту, а людям старше 80 лет – 100%.