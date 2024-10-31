Сенатор Епифанова: пенсионеры могут получить скидку на ЖКУ при некоторых условиях

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Граждане пенсионного возраста в России могут претендовать на компенсацию части расходов на жилищно-коммунальные услуги, если их траты на ЖКУ превышают определенный процент от ежемесячного дохода, напомнила сенатор Ольга Епифанова в беседе с "Газетой.ру".

Она отметила, что размер компенсации зависит от региона. Например, в Москве это 10% от общего дохода семьи, а в Якутии – 15%.

"Кроме того, сейчас для пенсионеров предусмотрена компенсация расходов по капремонту. Для россиян старше 70 лет она составляет 50%, старше 80 лет – 100%", – добавила сенатор.

Если пенсионер не работает и живет один, или же он проживает с другими пенсионерами или инвалидами первой или второй группы, то он может претендовать на получение этой субсидии.

Кроме того, для пожилых людей, которые живут одни, например в столице, не нужно платить за вывоз мусора. Также для этой категории граждан предусмотрены льготы: 50% скидки на использование общей телевизионной антенны и ежемесячная денежная компенсация за услуги телефонной связи, обратила внимание Епифанова.

Предусмотрены особые льготы и выплаты для людей с ограниченными возможностями, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий и их семей, пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС, а также для жителей блокадного Ленинграда и осажденного Сталинграда.

Сенатор отметила, что в ноябре текущего года в силу вступят некоторые важные изменения. В частности, для льготников будет упрощен процесс получения компенсаций за оплату жилья и коммунальных услуг. Теперь процедура будет более четкой, и учитываться будет только актуальная задолженность.

Информацию о долгах чиновники, занимающиеся оформлением выплат, будут получать из Государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства по состоянию на первое число текущего месяца.

Как сообщила сенатор, чтобы получить льготы и скидки, нужно обратиться в органы социальной защиты или многофункциональный центр. В некоторых регионах подать заявление можно через портал "Госуслуги".

Для оформления льгот и скидок могут потребоваться паспорт, пенсионное удостоверение, выписка из лицевого счета, подтверждающая отсутствие задолженности по оплате ЖКУ, выписка из домовой книги или справка о составе семьи. Также могут понадобиться документы, подтверждающие право проживания в квартире.

Ранее представители Минтруда сообщили, что в 2025 году россияне смогут получить пенсионные накопления разовой выплатой. Речь идет о деньгах, которые были заморожены в 2014 году.

В свою очередь, депутат Госдумы Никита Чаплин предупредил, что на фоне сообщений о выплате пенсионных накоплений могут начать проявлять свою активность мошенники. В связи с этим он посоветовал россиянам оставаться бдительными и не рассказывать никому о возможности получить деньги.

