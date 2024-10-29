"Известия": россияне смогут забрать до 412 тыс рублей пенсионных накоплений

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В 2025 году россияне смогут единоразово получить до 412 тысяч рублей пенсионных накоплений, сообщает газета "Известия" со ссылкой на представителей Минтруда.

Речь идет о средствах, которые были заморожены в 2014 году. Граждане РФ смогут забрать свои сбережения единой выплатой в том случае, если размер этих накоплений не превысит пороговую сумму. Также можно будет получать эти средства в виде ежемесячной доплаты к пенсии.

При этом в 2024 году россияне имеют возможность забрать свои пенсионные накопления разом, если их размер не превышает 351 тысячи рублей. В следующем году этот порог планируется поднять на 17%. Таким образом, эта сумма и достигнет 412 тысяч рублей, пояснили представители Минтруда.

Такое решение объясняется тем, что в 2024-м была изменена методика расчета и назначения данной выплаты. До июля этого года порог, при котором накопленные средства можно было получить единоразово, вычислялся на основании 5% от пенсии россиянина. В дальнейшем это делалось исходя из 10% от прожиточного минимума пенсионера (ПМП), отметили в ведомстве.

По словам профессора кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова Юлии Финогеновой, предельная сумма разовой пенсионной выплаты рассчитывается на основании ожидаемого периода дожития в 2024 году, то есть условного срока жизни человека после выхода на пенсию.

Он составляет 264 месяца, что равно 22 годам. Также при расчете учитывается федеральный ПМП, который в текущем году равен 13,3 тысячи рублей в месяц, а 10% от него составляет 1,3 тысячи рублей. Затем эти показатели перемножаются, что в итоге дает почти 351 тысячу рублей.

При этом в 2025 году увеличится и прожиточный минимум, и период дожития. Их рост составит 15 и 2% соответственно, обратил внимание ведущий научный сотрудник Центра "ИНСАП" ИПЭИ Президентской академии Виктор Ляшок.

В связи с этими изменениями пропорционально растет и размер разовой выплаты. В частности, в 2025-м ПМП увеличится до 15,3 тысячи в месяц, а срок дожития – до 270 месяцев, уточнила, в свою очередь, Финогенова.

Вместе с тем в России существует три вида пенсий – страховая, государственная и накопительная. Граждане страны могут одновременно получать каждую из них. Право на первую имеют все россияне, она назначается им по старости при наличии трудового стажа. Получать ее также можно по инвалидности и потере кормильца.

Второй вид пенсии назначается особым категориям граждан. Речь идет о военных, космонавтах, участниках Великой Отечественной войны и тех, у кого отсутствуют страховые выплаты.

Правом на накопительную пенсию обладают россияне 1967 года рождения и моложе, которые работали по найму в период с 2002 по 2013 год, напомнили в министерстве труда. В течение этого времени работодатели выплачивали за сотрудников взносы, размер которых варьировался от 2 до 6% от их зарплаты.

С 2014 по 2025 год в России действует мораторий на направление взносов на накопительную пенсию. Нередко его называют "заморозкой" накопительной пенсии. Это означает, что работодателям запретили отчислять часть средств на накопительные счета граждан. После принятия данного решения все средства были перенаправлены на текущие страховые выплаты.

Однако те накопления, которые были сформированы в период до 2014 года, продолжают инвестироваться. Это означает, что объем средств на лицевых счетах граждан продолжает расти, пояснили в Минтруде. Выплаты назначаются на основании заявления мужчинам и женщинам по достижении 60 и 55 лет соответственно. То есть до возраста получения страховой пенсии, который составляет 65 лет для мужчин и 60 – для женщин.

Представители ведомства пояснили, что пенсионные накопления могут быть назначены в виде:

единовременной выплаты;

срочной пенсионной выплаты, которая начисляется раз в месяц равными платежами в течение периода, который определяет сам гражданин, однако он не может быть меньше 10 лет;

накопительной пенсии, которая выплачивается раз в месяц бессрочно, становясь в сущности доплатой к основной сумме пенсии по старости.

Вместе с тем большинство россиян, около 98%, которые имеют право на накопительную пенсию, отдают предпочтение первому из этих вариантов, отметили в Минтруде.

По данным ведомства, рост порога по единовременной выплате позволит увеличить количество граждан, которые смогут забрать все накопления сразу. В соответствии с проектом бюджета Соцфонда, запланированное число получателей такого разового начисления в 2025-м составляет 713 тысяч человек.

Размер средней выплаты в следующем году зафиксируется на отметке 63 тысячи рублей, указано в документе. Значительная разница между этим показателем и порогом допустимой суммы связана с небольшим размером накоплений у большинства россиян, пояснил доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский.

"С 2002-го накопительная пенсия формировалась у двух категорий граждан: "средней" возрастной когорты (мужчин 1953–1966 годов рождения и женщин 1957–1966 годов рождения) и "младшей" возрастной когорты (россияне 1967 года рождения и позже). Взносы делал работодатель с их официально получаемых зарплат для первой группы с 2002-го по 2004-й (в размере 2% от зарплаты), а для второй – с 2002-го по 2013-й (до 6% от жалованья)", – поделилась данными Финогенова.

По ее словам, с учетом этих условий у большинства граждан страны, которые в настоящий период выходят на пенсию, не было возможности сформировать значительный размер накоплений путем выплат взносов работодателями. Это объясняется невысоким размером взносов и коротким периодом накоплений.

Тем не менее в течение нескольких ближайших лет количество россиян "младшей" возрастной когорты, отчисления за которых составляли 6%, будет расти, подчеркнула Финогенова.

Не менее важным фактором стал тот факт, что выплачиваемые работодателями средства не всегда эффективно инвестировались. На этом фоне в большинстве случаев они росли на уровне инфляции или ниже, обратил внимание Ляшок.

Вместе с тем, по данным ЦБ, у россиян, решивших перевести накопления в негосударственные пенсионные фонды, средний размер средств за первое полугодие 2024 года оказался немного выше, составив примерно 92 тысячи рублей, подчеркнула Финогенова. При этом средний размер накопительной пенсии (прибавки к основной сумме), выплачиваемой в случае превышения порога в 10% ПМП, должен установиться на уровне 1,4 тысячи рублей в месяц в 2025-м, отметили в Минтруде. В настоящий период такая возможность предоставлена почти 126 тысячам человек.

При этом срочную пенсионную выплату получают 43 тысячи человек, отметили в ведомстве. Ее средний размер несколько выше за счет того, что накопления делятся на более короткий срок их получения. Он составляет 2,4 тысячи рублей в месяц.

Те россияне, пенсия которых ниже прожиточного минимума пенсионера, получают социальную доплату до этой суммы. При этом они не должны подавать соответствующие заявления, отметил в беседе с "Газетой.ру" депутат Мособлдумы, председатель союза пенсионеров области Анатолий Никитин.

В 2024 году на выплаты пенсий из бюджета было выделено более 10 триллионов рублей, подчеркнул он.

"Страховая пенсия для неработающих пенсионеров выросла на 7,5%, размер фиксированной выплаты увеличился до 8 134,88 рубля, а пенсионный балл составил 133,05 рубля. Минимальный размер социальной пенсии по старости с 1 апреля 2024 года – 7 689,82 рубля, федеральный прожиточный минимум для пенсионеров – 13 290 рублей, при этом в регионах он разнится", – рассказал Никитин.

Это означает, что в том случае, если пенсионеру рассчитали пенсию размером в 11 тысяч рублей, его доплата составит 2 290 рублей.

Кроме того, если пенсионер относится к числу федеральных льготников и получает ежемесячную денежную выплату, ему также может быть предоставлен набор социальных услуг. К нему относятся лекарства и медицинские изделия, путевки на санаторно-курортное лечение, проезд к месту лечения и обратно, а также на пригородных электричках.

Однако от того, какой набор соцуслуг будет выбран, зависит размер ежемесячной денежной выплаты. Так, с февраля текущего года набор социальных услуг приравнивается к 1 578,5 рубля, подчеркнул Никитин.

При этом средний размер страховой пенсии в следующем году составит примерно 24 тысячи рублей, заявил министр финансов Антон Силуанов. По его словам, пенсионные выплаты для работающих пенсионеров будут проиндексированы с 1 января 2025 года в соответствии с уровнем инфляции.