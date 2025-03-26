Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Двухэтапная индексация страховых пенсий начнет действовать в РФ с 2026 года. Об этом заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время выступления в Госдуме.

По его словам, переход будет проведен согласно закону. То есть с 1 февраля 2026-го по инфляции предыдущего года, а уже с 1 апреля – с учетом роста доходов Социального фонда, пояснил премьер-министр.

С 1 апреля текущего года в стране проиндексируют социальные пенсии более чем на 14,5%. Решение было принято в рамках оказания должной поддержки старшего поколения в России.

Мера коснется примерно 3,5 миллиона человек, которые получают социальную пенсию, а также около 700 тысяч граждан, получающих государственную пенсию.

Среди них не только ветераны Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда и осажденных городов, но и те, кто пострадал от радиационных и техногенных катастроф, а также другие люди, нуждающиеся в поддержке государства.

Кроме того, с 1 января следующего года вступит в силу закон о праве Фонда пенсионного и социального страхования России устанавливать и выплачивать региональные доплаты к пенсии.