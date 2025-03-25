Депутат Миронов призвал ввести в России Единую соцкарту для пенсионеров

Фото: depositphotos/AndrewLozovyi

В России призвали ввести Единую социальную карту для пенсионеров. С таким предложением выступил глава партии "Справедливая Россия – За правду" (СРЗП) Сергей Миронов.

"Наши люди трудятся на благо всей страны, а не отдельного субъекта федерации. Не должен пенсионер чувствовать себя обойденным, только потому что пересек административную границу. Он не на чужую землю попал, он у себя дома", – заявил Миронов, которого цитирует РИА Новости.

Депутат подчеркнул, что карта должна быть единого образца и действовать на всей территории России. Она давала бы право на бесплатный проезд в городском транспорте и прочие льготы для всех предпенсионеров и пенсионеров страны.

Миронов назвал несправедливой практику, когда соцкарта перестает действовать за пределами региона, хотя в стране действуют единые нормы отчисления соцвзносов, единое пенсионное законодательство и одинаковые права для всех пенсионеров.

Глава СРЗП сообщил, что депутаты фракции подготовят законодательную инициативу, которая будет предусматривать внедрение Единой социальной карты.

Владимир Путин ранее подписал закон о праве Фонда пенсионного и социального страхования России устанавливать и выплачивать региональные доплаты к пенсии. В настоящее время Соцфонд предоставляет федеральные доплаты, если в регионе прожиточный минимум ниже, чем по стране.

Социальные пенсии будут проиндексированы на 14,75% с 1 апреля в соответствии с темпами роста величины прожиточного минимума. Мера затронет людей с инвалидностью, граждан, потерявших кормильца, а также тех, у кого нет трудового стажа или его не хватает для назначения страховой пенсии.