Депутат Миронов призвал ввести в России Единую соцкарту для пенсионеров

25 марта, 03:48Политика
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В России призвали ввести Единую социальную карту для пенсионеров. С таким предложением выступил глава партии "Справедливая Россия – За правду" (СРЗП) Сергей Миронов.
"Наши люди трудятся на благо всей страны, а не отдельного субъекта федерации. Не должен пенсионер чувствовать себя обойденным, только потому что пересек административную границу. Он не на чужую землю попал, он у себя дома", – заявил Миронов, которого цитирует РИА Новости.
Депутат подчеркнул, что карта должна быть единого образца и действовать на всей территории России. Она давала бы право на бесплатный проезд в городском транспорте и прочие льготы для всех предпенсионеров и пенсионеров страны.
Миронов назвал несправедливой практику, когда соцкарта перестает действовать за пределами региона, хотя в стране действуют единые нормы отчисления соцвзносов, единое пенсионное законодательство и одинаковые права для всех пенсионеров.
Глава СРЗП сообщил, что депутаты фракции подготовят законодательную инициативу, которая будет предусматривать внедрение Единой социальной карты.
Владимир Путин ранее подписал закон о праве Фонда пенсионного и социального страхования России устанавливать и выплачивать региональные доплаты к пенсии. В настоящее время Соцфонд предоставляет федеральные доплаты, если в регионе прожиточный минимум ниже, чем по стране.
Социальные пенсии будут проиндексированы на 14,75% с 1 апреля в соответствии с темпами роста величины прожиточного минимума. Мера затронет людей с инвалидностью, граждан, потерявших кормильца, а также тех, у кого нет трудового стажа или его не хватает для назначения страховой пенсии.
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