Кабмин утвердил правила разовой выплаты ветеранам к 80-летию Победы

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Российский кабмин утвердил правила единовременной выплаты ветеранам и труженикам тыла к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Документ опубликован на портале правовых актов.

Из постановления следует, что гражданам, имеющим право на получение единовременной выплаты по нескольким основаниям, она осуществляется по тому основанию, которое предусматривает более высокий размер.

Если россиянин уже получил 55 тысяч рублей, но подходит под критерии выплаты в 80 тысяч, он может предоставить подтверждающие документы, и ему доначислят остальную сумму.

Выплаты были установлены Владимиром Путиным 15 января. Их смогут получить россияне, постоянно проживающие в России, Латвии, Литве, Эстонии, Абхазии, Южной Осетии и Приднестровье.

Причем льгота будет перечислена Социальным фондом России проактивно, без истребования документов, перед празднованием Дня Победы.

Средства в размере 80 тысяч рублей будут перечислены фронтовикам и их вдовам, а также малолетним узникам концлагерей. Труженики тыла, жители блокадного Ленинграда и еще несколько других категорий ветеранов получат по 55 тысяч рублей.

