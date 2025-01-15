Ветераны ВОВ и труженики тыла получат единовременные 80 тыс руб в апреле-мае

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Ветераны и труженики тыла смогут получить единовременную выплату к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ) в апреле-мае 2025 года. Это следует из указа Владимира Путина, размещенного на сайте Кремля.

Выплата положена россиянам, постоянно проживающим в России, Латвии, Литве, Эстонии, Абхазии, Южной Осетии и Приднестровье.

"Все выплаты будут перечислены Социальным фондом России проактивно, без истребования документов, перед празднованием Дня Победы", – уточнил министр труда и социальной защиты Антон Котяков, которого цитирует пресс-служба Минтруда.

Согласно указу президента, средства в размере 80 тысяч рублей будут перечислены фронтовикам и их вдовам, а также малолетним узникам концлагерей. Труженики тыла, жители блокадного Ленинграда и еще несколько других категорий ветеранов получат по 55 тысяч рублей.

Путин призвал сделать достойной и обеспеченной жизнь ветеранов.

