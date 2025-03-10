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Социальные пенсии будут проиндексированы на 14,75% с 1 апреля в соответствии с темпами роста величины прожиточного минимума. Соответствующее постановление российского кабмина уже подготовлено, о чем сообщил председатель правительства РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами, передает ТАСС.

По его словам, эта мера затронет людей с инвалидностью, граждан, потерявших кормильца, а также тех, у кого нет трудового стажа или его не хватает для назначения страховой пенсии. Мишустин уточнил, что индексация коснется примерно 4,2 миллиона россиян.

Кроме того, в январе этого года была проведена индексация основных показателей для расчета пенсий. Как сообщил член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин, стоимость одного пенсионного балла увеличилась почти на 10 рублей и составила 142,76 рубля (ранее – 133,05 рубля).

При этом, по его словам, фиксированная выплата также выросла, составив 8 728,73 рубля. Это примерно на 600 рублей больше предыдущего значения – 8 134,88 рубля. Главным фактором для достойной пенсии является размер официальной зарплаты, добавил Чаплин. Именно от нее зависит число пенсионных баллов, которые, в свою очередь, влияют на сумму будущей страховой пенсии.

