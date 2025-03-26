Социальные пенсии в РФ проиндексируют более чем на 14,5% с 1 апреля

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В России социальные пенсии проиндексируют более чем на 14,5% с 1 апреля текущего года. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе своего выступления в Госдуме.

"Российские семьи – это и люди старшего поколения, наши бабушки и дедушки, которые нуждаются в заботе", – отметил председатель правительства.

Мишустин уточнил, что кабмин внимательно следит за тем, чтобы россияне вовремя получали положенные им средства, и напомнил, что с 1 января в России на 7,3% были увеличены страховые пенсии. Также была проведена дополнительная индексация, исходя из инфляции.

"По этому показателю подняли военные пенсии, а также свыше 40 различных федеральных социальных пособий и выплат, возобновили и индексацию страховых пенсий для более чем 7,5 миллиона работающих пенсионеров", – добавил Мишустин.

Депутат Госдумы Никита Чаплин, в свою очередь, говорил, что индексация затронет около 3,5 миллиона получателей соцпенсий, а также порядка 700 тысяч граждан, получающих государственное пенсионное обеспечение.

В их число входят не только ветераны Великой Отечественной войны (ВОВ), жители блокадного Ленинграда и осажденных городов, но и лица, пострадавшие от радиационных и техногенных катастроф, а также другие категории граждан, нуждающиеся в поддержке государства.

Ранее Владимир Путин подписал закон о праве Фонда пенсионного и социального страхования России устанавливать и выплачивать региональные доплаты к пенсии. Закон вступит в силу 1 января 2026 года.