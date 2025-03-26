Мишустин заявил о росте реальных доходов населения в РФ до 8,5%

Фото: телеграм-канал "Правительство России"

Рост реальных доходов населения в России в 2024 году достиг 8,5% и отразился на потребительском спросе, заявил председатель правительства Михаил Мишустин на выступлении с отчетом о работе кабмина за 2024 год.

По его словам, таких результатов удалось добиться благодаря реализации целого ряда социальных программ.

"И это при снижении уровня безработицы до исторического минимума", – подчеркнул политик.

В свою очередь, показатель ВВП по итогам прошлого года впервые преодолел отметку в 200 триллионов рублей в номинальном выражении, подчеркнул премьер-министр. Таким образом, его значение увеличилось почти вдвое с 2020-го.

Успех Мишустин связал с заслугой самих россиян, трудовых коллективов многих отечественных компаний, а также с выполнением поручений Владимира Путина, которые исполнялись при координации работы правительства с Центробанком.

Кроме того, глава кабмина отметил, что усилия были также приложены представителями парламента, которые хорошо разбираются в ситуации в регионах и отраслях. Они активно участвуют в подготовке решений, привлекая экспертное, научное и деловое сообщества, добавил политик.

Вместе с тем он акцентировал внимание на активном продвижении российской экономики, которая уже второй год подряд превышает среднемировые темпы.

"Именно такую цель определил президент. Россия входит в четверку крупнейших экономик мира по паритету покупательной способности", – заявил он.

Более того, за указанный промежуток экономика России продемонстрировала рост, который почти в шесть раз превысил показатели европейских стран. Когда как в некоторых государствах наблюдается рецессия, например немецкая экономика все это время сокращается, отметил глава правительства.

По мнению Мишустина, локомотивом роста в РФ стал внутренний спрос, как инвестиционный, так и потребительский, что поспособствовало росту вложений в основной капитал в реальном выражении почти на 7,5%.

"Это связано и с тем, что в приоритетном порядке правительство поддерживает проекты, где речь идет об индустриях высокого передела", – заключил премьер-министр.

Ранее Мишустин рассказывал о прогнозе Минэкономразвития на 2024 год по росту реальных располагаемых денежных доходов. По его словам, он составлял 7,1%. Однако предполагаемые показатели были превышены, так как реальные заработные платы выросли на 8,7%.

Он также обратил внимание, что на протяжении 2024 года средний показатель безработицы в стране не превышал 2,5%. На февраль 2025-го он фиксировался на уровне 2,3%.