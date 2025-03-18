Путин потребовал сдержать инфляцию и обеспечить низкую безработицу в РФ

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Владимир Путин потребовал сдержать инфляцию и обеспечить низкую безработицу в России. Об этом лидер страны заявил на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

"Важно избежать разбалансировки отдельных отраслей и перекосов ключевых макропараметров – важнейшая наша задача", – отметил он.

По словам президента, это является общей совместной задачей органов власти и бизнеса.

Как подчеркнул российский лидер, власти добьются нужного результата в экономике, которая должна оставаться "тихой гаванью" для отечественного бизнеса.

Вместе с тем Путин потребовал не допускать сильного сокращения темпов роста экономики, призвав в вопросе ее охлаждения действовать аккуратно.

"То, что это неизбежно, это понятно. Это и правительство, и Центральный банк об этом говорили. В целом как бы договорились, надо, чтобы на практике все было, как задумано, чтобы не было такого излишнего охлаждения, как в криокамере", – объяснил он.

Кроме того, глава государства рассказал, что в ночь на 18 марта провел встречу с замглавы администрации президента Максимом Орешкиным, на которой обсуждались вопросы экономики.

"Во сколько мы расстались? В три часа ночи. Так что мы действительно до утра разговаривали. Надеюсь, что мы пойдем по тому пути, аккуратно пойдем и добьемся нужного нам результата", – добавил Путин.

Ранее ЦБ заявил о признаках замедления инфляции в России. В статистике за февраль видны признаки на формирование такого тренда, но для подтверждения устойчивости тенденции, которая бы вернула инфляцию к 4%, нужно более выраженное замедление текущих темпов роста цен, отметили в регуляторе.

Между тем министр экономического развития Максим Решетников рассказывал, что появились признаки охлаждения российской экономики. В частности, рост перестал быть фронтальным, замедлились его темпы в ряде отраслей, сокращается объем заказов у бизнеса, а также ужесточается денежно-кредитная политика.

