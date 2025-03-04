Глава Минэкономразвития: опережающие индикаторы указывают на охлаждение экономики РФ

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Опережающие индикаторы указывают на признаки охлаждения российской экономики, заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников, выступая в Госдуме.

"В целом, как вы знаете, экономика в прошлом году продолжила рост. Вместе с тем сейчас мы видим признаки ее охлаждения", – цитирует его ТАСС.

Он добавил, что рост экономики перестал быть фронтальным. В частности, замедлились темпы роста в ряде отраслей, сокращается объем заказов у бизнеса, а также ужесточается денежно-кредитная политика. По словам Решетникова, кабмин работает над обеспечением баланса между сдерживанием инфляции и ростом экономики.

"Управляем наращиванием кредитования в госсекторе, чтобы заимствования госкомпаний не "пережали" частные инвестиции", – указал министр.

Ранее Решетников уже рассказывал, что в отдельных отраслях экономики РФ наблюдается замедление роста. Речь шла о пищевой и химической промышленности, сфере обработки дерева, а также отраслях машиностроения.

В это же время в ЦБ РФ ожидают, что годовая инфляция в стране снизится до 7–8% в текущем году, а к 4% вернется в 2026 году. Годовая инфляция в России, по данным на 10 февраля 2025 года, составила 10%.

