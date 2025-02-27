ЦБ перенес массовый запуск цифрового рубля

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Центральный банк России перенес массовое внедрение цифрового рубля с лета 2025 года на более поздний срок, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

Глава регулятора подчеркнула, что процесс стартует после того, как будут отработаны все детали в пилоте и проведены консультации с банками. В рамках бесед организации получат рекомендации по экономической модели, которая наиболее привлекательна для их клиентов.

"Новую дату массового запуска мы сможем назвать позже", – передает ТАСС слова Набиуллиной.

Цифровой рубль является инструментом для надежного и долгосрочного хранения сбережений. Как сообщал депутат Сергей Гаврилов, валюта исключает риски банкротства банков или мошеннических схем.

В отличие от обычных банковских счетов, цифровой рубль не зависит от финансовых организаций и всегда остается под контролем Центробанка. Также он позволяет снизить риски отмывания денег и серых финансовых операций, так как все транзакции сохраняются с указанием назначения.