ЦБ: в мессенджерах массово распространяются мифы о цифровом рубле

Фото: 123RF/peshkov

Представитель Центробанка в беседе с РБК опроверг распространившиеся в мессенджерах и соцсетях мифы о цифровом рубле.

По его словам, авторы подобной информации хотят вызвать доверие у граждан, а после спровоцировать панику. Он уточнил, что к постам добавляются разнообразные выдержки из законов, которые не связаны с цифровым рублем.

Кроме того, представитель ЦБ опроверг миф о том, что цифровой рубль заменит наличные деньги и станет обязательным. Он напомнил, что этот вид валюты будет идти в дополнение к наличным и безналичным средствам, а решение об использовании цифрового рубля будет принимать сам человек.

В соцсетях и мессенджерах стали появляться видео, призывающие отказаться от использования цифрового рубля. По мнению авторов этих роликов, переход на данную валюту будет вынужденным и приведет к ограничению расходов. Как они утверждали, цифровой рубль якобы уже вводит Сбербанк, который собирает подписи клиентов для их оцифровки, требуя подписать "новые квитанции".

Ранее председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов опроверг информацию о переводе пенсий в цифровые рубли. По его словам, это противоречит праву российских граждан на выбор формы получения пенсионных выплат. Он добавил, что с учетом социальной значимости пенсионных выплат государство не может установить единственный способ их получения.

