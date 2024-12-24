ЦБ распространит период охлаждения на переводы в цифровых рублях

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Российский Центробанк распространит период охлаждения на переводы в цифровых рублях, сообщается в телеграм-канале регулятора.

"Указание вступит в силу 23 февраля 2025 года", – объявили в ЦБ.

Уточняется, что финансовые организации будут приостанавливать операции на два дня, если на то будут признаки мошенничества. Механизм будет аналогичен уже принятым мерам с обычными переводами. Банк сначала уведомит клиента о риске обмана, а потом попросит подтвердить операцию не позднее следующего дня.

В ноябре стало известно, что Центробанк планирует ввести обязательный период охлаждения при получении кредита. Если такой закон примут, то оформление ссуды будет занимать более длительное время. Владимир Путин отмечал, что следует ограничить выдачу кредитов от 50 тысяч рублей периодом охлаждения от нескольких часов до нескольких дней.

Кроме того, Центробанк планирует запретить микрофинансовым организациям выдавать сразу несколько займов одному клиенту. Он сможет взять новый заем лишь после трехдневного срока с момента погашения первого долга.

