23 декабря, 14:50Экономика
Путин назвал сбалансированный рост экономики системной задачей для РФ
Фото: kremlin.ru
Экономика РФ должна укрепляться, а рост инфляции должен снизиться до умеренного уровня, заявил Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.
"В экономической сфере перед нами стоит важная системная задача, а именно – переход к сбалансированному росту с низкой безработицей и умеренной инфляцией", – сообщает Life.ru со ссылкой на слова российского лидера.
Ранее Путин уточнял, что в РФ есть недоработки по борьбе с инфляцией. Некоторые эксперты обвинили ЦБ РФ в том, что регулятор стал поздно применять инструменты, которые не связаны с ключевой ставкой.
В это же время он отметил высокую эффективность кабмина, который пытается улучшить ситуацию.
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