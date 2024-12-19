Путин: суверенитет должен исходить из сердец людей

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Владимир Путин заявил, что суверенитет должен исходить из сердец людей. Об этом российский президент рассказал в ходе совмещенной прямой линии и пресс-конференции.

"Суверенитет он разный, и оборонный, и технологический, научный, образовательный, культурный. Вот это очень важно. Для нашей страны это важно особенно, потому что при утрате суверенитета мы теряем государственность", – подчеркнул глава государства.

Кроме того, Путин отметил, что экономический рост России во многом обусловлен укреплением суверенитета.

Ранее президент отмечал, что на фоне ведущих экономик мира и развивающихся стран это значение является минимальным. Так, что во многих европейских государствах этот показатель достигает более 7%.

"Итоги года" с Владимиром Путиным проходят 19 декабря в Гостином Дворе Москвы. Модераторами мероприятия стали военкор Первого канала Дмитрий Кулько и телеведущая ВГТРК Александра Суворова.

Ожидается, что прямая линия продлится около 3–4 часов, так как федеральные ТВ-каналы закладывают на программу именно столько эфирного времени. Между тем в этом году на мероприятии находятся представители зарубежных СМИ.

Вопросы принимаются до окончания мероприятия. Любой все еще может задать вопрос как через сайт программы moskva-putinu.ru, так и через СМС-сообщения по номерам 0-40-40 и 8 (800) 200-40-40. Обращения граждан также поступают через мобильное приложение.

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