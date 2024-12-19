Модераторами прямой линии с Путиным стали военкор Кулько и журналист Суворова

Фото: kremlin.ru

Модераторами на прямой линии с Владимиром Путиным стали военкор Первого канала Дмитрий Кулько и телеведущая ВГТРК Александра Суворова, передает РИА Новости.

Большая пресс-конференция с Путиным, которая в этом году совмещена с прямой линией, состоится 19 декабря в Гостином Дворе в Москве. Вопросы принимаются до самого окончания мероприятия.

Любой человек может задать вопрос как через сайт программы moskva-putinu.ru, так и через СМС-сообщения по номерам 0-40-40 и 8 (800) 200-40-40. Обращения граждан также поступают через мобильное приложение.

Тексты и видео можно выслать через соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники".

В настоящее время число обращений, которые направили граждане на прямую линию с президентом, практически достигло двух миллионов. Наиболее популярными вопросами к прямой линии стали темы, связанные с СВО, пособиями для инвалидов, медициной, экономикой, развитием страны и другими проблемами, о чем сообщил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

