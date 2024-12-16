На прямую линию с Путиным обращаются в основном россияне старше 35 лет

Фото: kremlin.ru

Большая часть обращений на прямую линию с Владимиром Путиным была направлена гражданами РФ старше 35 лет. Такие данные озвучил руководитель исполкома "Народного фронта" (ОНФ) Челябинской области Денис Рыжий в эфире телеканала "Россия 24".

По его словам, СВО остается одной из самых популярных тем. Он уточнил, что россияне активно направляют вопросу по поводу льгот и обращаются с личными просьбами. Так, один из ветеранов спецоперации попросил для своих сослуживцев гитару с автографом российского исполнителя Дениса Майданова.

"Я думаю, мы эту просьбу оперативно выполним", – отметил Рыжий.

Большая пресс-конференция, которая будет совмещена с прямой линией, с президентом РФ состоится 19 декабря. Вопросы принимаются с 8 декабря и до окончания мероприятия.

Любой может задать вопрос как через сайт программы moskva-putinu.ru, так и через СМС-сообщения по номерам 0-40-40 и 8 (800) 200-40-40. Обращения граждан также поступают через мобильное приложение.

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