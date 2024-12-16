"Первый канал": СВО стала одной из главных тем обращений на прямую линию Путина

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Специальная военная операция стала одной из основных тем в обращениях, направляемых россиянами на прямую линию с Владимиром Путиным. Об этом сообщили ведущие в эфире Первого канала.

Количество обращений на прямую линию превысило 1 миллион. Путин уже ознакомился с блоками обращений, которые поступают от россиян. Он заметил, что больше всего граждан страны заботит качество и доступность жилья, транспортная инфраструктура, медицина, государственный сектор и организации, а также пособия.

По словам президента РФ, российские ведомства уже начали реагировать на вопросы россиян, поступающие на прямую линию.

Большая пресс-конференция, которая будет совмещена с прямой линией, с президентом РФ состоится 19 декабря. Вопросы принимаются с 8 декабря и до окончания мероприятия.

Любой может задать вопрос как через сайт программы moskva-putinu.ru, так и через СМС-сообщения по номерам 0-40-40 и 8 (800) 200-40-40. Обращения граждан также поступают через мобильное приложение.

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