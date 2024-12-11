Путин ознакомился с темами вопросов, поступающих на прямую линию

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин ознакомился с блоками вопросов, поступающих на прямую линию. Искусственный интеллект GigaChat обработал поступившие обращения, результаты были представлены на стенде в рамках конференции AI Journey.

"Ясно, к каким вопросам нужно готовиться. Каких большинство: качество и доступность жилья, транспортная инфраструктура, медицина, госструктуры и организации, пособия", – отметил президент.

ИИ от Сбера потратил секунды на обработку огромного количества вопросов, на что раньше требовались месяцы, и эта работа проводилась уже после прямой линии. Кроме того, разработчикам удалось добиться высокого уровня распознавания речи.

Большая пресс-конференция, объединенная с прямой линией, с Путиным пройдет 19 декабря. Вопросы президенту принимаются вплоть до окончания мероприятия.

Любой может задать вопрос как через сайт программы moskva-putinu.ru, так и через СМС-сообщения по номерам 0-40-40 и 8 (800) 200-40-40. Обращения граждан также поступают через мобильное приложение.

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