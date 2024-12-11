"Ростелеком" защитит прямую линию Путина от кибератак

Фото: kremlin.ru

"Ростелеком" будет защищать прямую линию Владимира Путина от хакерских атак, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу организации Михаила Осеевского.

Он отметил, что компания регулярно становится технологическим партнером конференции, обеспечивает информационную безопасность, занимается инфраструктурой прямой линии.

В этом году на прямой линии российского лидера ожидается не меньше кибератак, чем в предыдущие разы, отметил Осеевский. С его слов, "все будут пытаться все испортить".

Большая пресс-конференция, объединенная с прямой линией, с российским президентом пройдет 19 декабря. Вопросы Путину принимаются вплоть до окончания мероприятия.

Любой может задать вопрос как через сайт программы moskva-putinu.ru, так и через СМС-сообщения по номерам 0-40-40 и 8 (800) 200-40-40. Обращения граждан также поступают через мобильное приложение.

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