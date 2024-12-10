Песков: число обращений на прямую линию с Путиным превысило 300 тысяч

Фото: kremlin.ru

Число обращений, которые россияне присылают для прямой линии с Владимиром Путиным, превысило 300 тысяч, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По его словам, Кремль фиксирует среди граждан страны высокий интерес к предстоящему событию. При этом главе государства уже докладывают о содержании присылаемых обращений. Сбор интересующих россиян вопросов позволяет сформировать представление об основных проблемах, которые волнуют российское общество, подчеркнул Песков.

Он также обратил внимание, что подспорьем в процессе анализа поступающих обращений стала нейросеть. Так, удалось установить, что наибольшее количество вопросов для прямой линии с президентом отправили женщины.

При этом, по словам представителя Кремля, без внимания не останутся и детские обращения, в которых юные россияне "заказывают подарки" на Новый год. Однако удовлетворить каждую просьбу не представляется возможным, отметил он.

Как ранее рассказала специалист call-центра прямой линии с президентом Екатерина Черкасова, дети стали отправлять свои сообщения более активно. На данный момент больше всего обращений поступило из ЦФО, СЗФО и ЮФО.

Большая пресс-конференция, объединенная с прямой линией, с российским президентом пройдет 19 декабря. Вопросы Путину принимаются вплоть до окончания мероприятия.

Любой может задать вопрос как через сайт программы moskva-putinu.ru, так и через СМС-сообщения по номеру 0-40-40 и 8 (800) 200-40-40. Обращения граждан также поступают через мобильное приложение.

Тексты и видео можно выслать через соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники".