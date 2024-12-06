Песков заявил, что Карлсон не примет участие в пресс-конференции Путина

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Американский журналист Такер Карлсон не будет на пресс-конференции Владимира Путина, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, не приедет. Карлсон может только прилететь", – пошутил представитель Кремля.

Ежегодная большая пресс-конференция и прямая линия с российским лидером состоятся 19 декабря. Прием вопросов от граждан начнется в ночь на 8 декабря. Для их сбора и обработки будет впервые задействован ИИ.

Ранее Карлсон опубликовал свое интервью с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, где российский дипломат выразил свое видение ситуации на Украине, прокомментировал вероятность ядерного конфликта и ответил на ряд других вопросов.

