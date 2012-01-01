Лавров в интервью Карлсону: РФ готова к диалогу с США, мяч на стороне Трампа

Американский журналист Такер Карлсон опубликовал интервью с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Их разговор продлился 81 минуту. Главные высказывания Лаврова – в материале Москвы 24.

"Орешник", гибридная и ядерная война

Весомая часть 81-минутного разговора американского журналиста Такера Карлсона и главы МИД РФ Сергея Лаврова была посвящена нынешнему состоянию диалога между Россией и США. По словам министра, Москва хотела бы нормальных отношений с Вашингтоном и не стремится вступать в войну. Также Лавров напомнил, что Владимир Путин не раз уважительно говорил об американском народе, истории и достижениях Штатов.





Сергей Лавров глава МИД РФ Мы не видим никаких причин, по которым Россия и США не могут сотрудничать ради Вселенной.

Однако США в настоящее время ведут против России гибридную войну на Украине, подчеркнул глава МИД. Он отметил, что нанесение ударов западным дальнобойным оружием по территории РФ невозможно без участия американских специалистов. Именно поэтому российские военные провели тест системы "Орешник", заявил Лавров, назвав это "сигналом Западу".

В то же время Вашингтон за полчаса до запуска ракеты был официально уведомлен о ее применении. Исходя из этого, в Штатах изначально не приняли "Орешник" за что-то "более масштабное и опасное", сказал дипломат.

Также Лавров ответил на вопрос Карлсона о жесткой риторики России и США о взаимном обмене ядерными ударами. Министр в очередной раз напомнил, что в конфликте с применением такого оружия нет победителей.

"Это отвечает нашим жизненным интересам. Абсолютно. Надеюсь, что это относится и к Соединенным Штатам", – указал политик.

Лавров добавил, что страны также поддерживают контакты по закрытым каналам. Правда, в основном на данный момент они задействуются по тематике обмена заключенными.

Украина и "неадекватный" Зеленский

Вопросы Такера Карлсона касались и проведения Россией специальной военной операции. Лавров вновь подчеркнул, что ее истоки – в госперевороте на Украине в 2014 году, запрет всего русского и атаки на территории, которые впоследствии вошли в состав РФ. Однако Москва не ставит своей целью убийство людей, в отличие от киевского режима, обратил внимание министр.





Сергей Лавров глава МИД РФ Мы предпочитаем мирное урегулирование путем переговоров на основе уважения законных интересов безопасности России, уважения живущих на Украине русских людей, их базовых прав, языковых и религиозных прав, уничтоженных рядом законов, принятых украинским парламентом.

Однако договоренности невозможны без отказа Украины вступать в НАТО, закрытии на ее территории западных баз и отмене тренировок ее армии с иностранными специалистами. Кроме того, Киеву и его союзникам придется учитывать те реалии, которые случились на земле, вновь напомнил условия Лавров. При этом министр подчеркнул, что не считает урегулирование украинского конфликта делом лишь РФ и США, так как это "не наш стиль".

Также Лавров в очередной раз напомнил о сорванных Киевом и его союзниками договоренностях и прекращении переговоров в Стамбуле весной 2022 года по указке экс-премьера Британии Бориса Джонсона. Владимира Зеленского же российский министр назвал неадекватным. Он объяснил это в том числе высказываниями утратившего легитимность президента Украины в адрес Донбасса, что "есть люди, а есть особи". Кроме того, Зеленский предлагал чувствующим связь с русской культурой "валить в Россию ради будущего своих детей и внуков".





Сергей Лавров глава МИД РФ Если после всего этот человек хочет вернуть людей русской культуры под свою территориальную целостность, о чем он заявляет, то считаю его неадекватным.

На вопрос Карлсона о потерях со стороны РФ в конфликте Лавров не ответил, напомнив, что в период боевых действий эта информация в компетенции лишь министерства обороны страны.

"Мяч Трампу" и пугливые европейцы

Карлсона также интересовала перспектива взаимоотношений России и США в контексте возвращения в Белый дом избранного президента Дональда Трампа. Лавров сконцентрировал внимание журналиста на том, что Москва будет судить его администрацию только по конкретным шагам. При этом пока еще действующий президент США Джо Байден стремится оставить политическому конкуренту не лучшее наследие, отметил глава МИД.

"Думаю, он (Трамп. – Прим. ред.) – сильный человек, желающий достигать результатов, не любящий откладывать дела на потом. Это мое впечатление. Он весьма дружелюбен в разговоре", – заявил Лавров, оговорившись, что это не делает Трампа пророссийским.



симпатизирующим РФ. – Прим. ред. ). Количество антироссийских санкций, введенных при администрации Трампа, было очень большим.

Сергей Лавров глава МИД РФ Некоторые пытаются представить его таким (). Количество антироссийских санкций, введенных при администрации Трампа, было очень большим.

Министр отметил, что Москва уважает выбор американского народа и готова сотрудничать с избранным лидером.

"Как сказал Владимир Путин, мяч на их стороне", – добавил он.

Кроме того, Лавров рассказал Карлсону о "детском" поведении некоторых европейских политиков. По словам дипломата, при виде него ряд западных коллег буквально убегают. К примеру, такое поведение он застал на последнем саммите "Большой двадцатки", который состоялся в Бразилии в середине ноября.

Задал журналист вопрос и о смерти Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в реестр экстремистов и террористов). Лавров подчеркнул, что не знает о причинах гибели политика, так как России под всевозможными предлогами не предоставили данные его анализов после лечения в Германии осенью 2020 года.