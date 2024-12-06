Лавров: Россия была готова разработать договор с Киевом на его принципах в 2022 году

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Москва была готова разработать договор с Киевом, основываясь в том числе на изложенных Украиной принципах, во время переговоров в Стамбуле весной 2022 года. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Было несколько раундов переговоров в Белоруссии и в Стамбуле. В Турции украинская делегация положила на стол документ, на основе принципов которого они были готовы разговаривать. Мы с ними согласились", – рассказал министр в интервью журналисту Такеру Карлсону.

По словам Лаврова, эти принципы говорили, в частности, о невступлении Украины в НАТО. Вместе с тем Киеву бы предоставлялись гарантии безопасности при участии ряда стран, включая Россию. Однако эти гарантии безопасности не распространялись бы на Крым или восток Украины.

"Это было их предложение. Оно было инициировано ими. Мы были готовы разработать договор на основе этих принципов", – сообщил глава МИД.

Лавров также отметил, что западные страны прикрывают срыв переговоров в Стамбуле провокацией в Буче, о которой теперь они не вспоминают.

Министр рассказал, что неоднократно призывал иностранных журналистов и лично генерального секретаря ООН Антониу Гуттереша установить имена якобы погибших в Буче мирных граждан, однако ответа он так и не получил. По мнению Лаврова, эта история уже не интересует на Западе ни политиков, ни журналистов.

В Кремле неоднократно заявляли, что украинская версия событий в городе Буче является инсценировкой, дезинформацией и ложью. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал, что Украина не гнушается никакими информационными подлогами и операциями по дезинформации.

Владимир Путин заявлял, что события в Буче были необходимы Украине для того, чтобы объяснить отказ от договоренностей с РФ, несмотря на то что во время переговоров стороны смогли достичь компромисса.