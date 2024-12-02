02 декабря, 17:33Политика
Мединский рассказал о деталях прерванных переговоров с Украиной в 2022 году
Фото: depositphotos/AndrewLozovyi
Выработанный делегациями РФ и Украины на переговорах в 2022 году документ был готов в печатном виде и передан лидерам государств, когда Киев отказался от диалога. Об этом рассказал помощник президента РФ, глава делегации Владимир Мединский.
Он отметил, что оставалось немного и Россия уже согласилась с положениями.
"Все, договор почти на 20 страницах с приложениями был распечатан и передан в руки руководителям стран. С нашей стороны основные положения этого договора были акцептованы. Украина от всего отказалась. От всех договоренностей", – приводит его слова РБК.
Политик также подчеркнул, что РФ и Украина могли договориться на первой встрече в Белоруссии, однако "если бы были на этот счет разум и воля" Киева.
Россия неоднократно подчеркивала, что мирные переговоры должны проводиться с учетом реалий сегодняшнего дня и положения на фронте. В частности, Владимир Путин отмечал, что страна настроена на то, чтобы создать условия для долгосрочного урегулирования конфликта на Украине на базе уже достигнутых ранее договоренностей в Стамбуле.
При этом председатель Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что в 2025 году вероятность начать мирные переговоры по Украине является высокой. Однако в нынешнем году, по ее мнению, уходящая администрация президента США Джо Байдена постарается сделать так, чтобы мирное урегулирование конфликта на Украине стало невозможным.
Песков заявил, что пока нет платформы для урегулирования ситуации на Украине