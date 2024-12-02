Мединский рассказал о деталях прерванных переговоров с Украиной в 2022 году

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Выработанный делегациями РФ и Украины на переговорах в 2022 году документ был готов в печатном виде и передан лидерам государств, когда Киев отказался от диалога. Об этом рассказал помощник президента РФ, глава делегации Владимир Мединский.

Он отметил, что оставалось немного и Россия уже согласилась с положениями.

"Все, договор почти на 20 страницах с приложениями был распечатан и передан в руки руководителям стран. С нашей стороны основные положения этого договора были акцептованы. Украина от всего отказалась. От всех договоренностей", – приводит его слова РБК.

Политик также подчеркнул, что РФ и Украина могли договориться на первой встрече в Белоруссии, однако "если бы были на этот счет разум и воля" Киева.

Россия неоднократно подчеркивала, что мирные переговоры должны проводиться с учетом реалий сегодняшнего дня и положения на фронте. В частности, Владимир Путин отмечал, что страна настроена на то, чтобы создать условия для долгосрочного урегулирования конфликта на Украине на базе уже достигнутых ранее договоренностей в Стамбуле.

При этом председатель Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что в 2025 году вероятность начать мирные переговоры по Украине является высокой. Однако в нынешнем году, по ее мнению, уходящая администрация президента США Джо Байдена постарается сделать так, чтобы мирное урегулирование конфликта на Украине стало невозможным.

