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Лавров не считает, что решение украинского вопроса – удел лишь РФ и США
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Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в Москве не считают решение украинского вопроса уделом лишь России и Соединенных Штатов. Об этом он сообщил в интервью журналисту Такеру Карлсону.
"Европейцы перешептываются друг с другом, мол, не (президенту Украины. – Прим. ред.) Владимиру Зеленскому диктовать условия переговоров, это удел США и России. Не думаю, что нам следует представлять наши контакты таким образом, что якобы двое решают за всех. Ни в коем случае. Это не наш стиль", – отметил Лавров.
По его словам, российская сторона предпочитает действовать так же, как в БРИКС и ШОС, где воплощен принцип суверенного равенства государств, закрепленный в Уставе ООН. Однако Вашингтон не привык уважать этот принцип, добавил министр.
Глава МИД указал на заявления Белого дома, в котором утверждают, что не могут позволить России победить на Украине, поскольку это якобы подорвет миропорядок, основанный на правилах. Однако этот миропорядок представляет из себя американское господство, подчеркнул Лавров.
В Кремле ранее заявляли, что оснований для российско-украинских переговоров в данный момент нет. Тем не менее РФ выражает благодарность некоторым странам за предложение своих посреднических услуг в этом вопросе.
Вероятность начать мирные переговоры по Украине будет высокой в 2025 году, считает председатель Совфеда Валентина Матвиенко. В нынешнем году, по ее мнению, уходящая администрация президента США Джо Байдена постарается сделать так, чтобы мирное урегулирование конфликта на Украине стало невозможным.
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