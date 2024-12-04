NYT: НАТО предложило Украине отложить любые мирные переговоры с Россией

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Генсек НАТО Марк Рютте призвал Киев отложить переговоры с Москвой до того момента, пока Запад не предоставит украинской стороне военную помощь. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на газету The New York Times.

По информации издания, западные страны настаивают на такой последовательности действий, чтобы усилить позиции Украины на мирных переговорах. При этом генсек НАТО считает, что Киев должен сам принять решение, когда их сторона будет готова приступить к урегулированию конфликта.

Ранее администрация США сообщила о направлении Украине очередного пакета военной помощи, куда войдут противопехотные мины, боеприпасы для РСЗО HIMARS, противотанковые вооружения, переносные ЗРК Stinger, а также средства против беспилотников.

Администрация избранного президента США Дональда Трампа до этого опубликовала свой план по урегулированию конфликта на Украине. В частности, он исключает на 10 лет принятие Украины в НАТО, а также затрагивает вопрос снятия санкций против России.

Между тем вероятность начать мирные переговоры по Украине будет высокой в 2025 году, считает председатель Совфеда Валентина Матвиенко. По ее мнению, в нынешнем году уходящая администрация президента США Джо Байдена постарается сделать так, чтобы мирное урегулирование конфликта на Украине стало невозможным.

