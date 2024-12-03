Песков заявил, что помощь Украине со стороны США не повлияет на ход СВО

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Новые пакеты помощи США Украине не могут повлиять на динамику на фронте, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Эти и все другие партии помощи не могут изменить ход событий", – добавил представитель Кремля, комментируя выделение Киеву нового пакета военной помощи объемом 725 миллионов долларов.

Накануне стало известно, что администрация США предоставляет Украине очередной пакет военной помощи, куда войдут противопехотные мины, боеприпасы для РСЗО HIMARS, противотанковые вооружения, переносные ЗРК Stinger, а также средства против беспилотников.

Администрация избранного президента США Дональда Трампа ранее опубликовала свой план по урегулированию конфликта на Украине. В частности, он исключает на 10 лет принятие Украины в НАТО, а также затрагивает вопрос снятия санкций против России.

Между тем вероятность начать мирные переговоры по Украине будет высокой в 2025 году, считает председатель Совфеда Валентина Матвиенко. По ее мнению, в нынешнем году уходящая администрация президента США Джо Байдена постарается сделать так, чтобы мирное урегулирование конфликта на Украине стало невозможным.