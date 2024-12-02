США выделяют Украине новый пакет военной помощи на 725 млн долларов

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Администрация США предоставляет Киеву очередной пакет военной помощи на 725 миллионов долларов. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, передает ТАСС.

В новый пакет войдут противопехотные мины, боеприпасы для РСЗО HIMARS, противотанковые вооружения, переносные ЗРК Stinger, а также средства против беспилотников.

Администрация избранного президента США Дональда Трампа ранее опубликовала свой план по урегулированию конфликта на Украине. В частности, он исключает на 10 лет принятие Украины в НАТО, а также затрагивает вопрос снятия санкций против России.

Между тем вероятность начать мирные переговоры по Украине будет высокой в 2025 году, считает председатель Совфеда Валентина Матвиенко. По ее мнению, в нынешнем году уходящая администрация президента США Джо Байдена постарается сделать так, чтобы мирное урегулирование конфликта на Украине стало невозможным.