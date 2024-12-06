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03:11

Политика

Лавров заявил, что не в его компетенции разглашать данные о погибших в СВО россиянах

Фото: Министерство обороны РФ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в интервью журналисту Такеру Карлсону, что не в его компетенции разглашать данные о количестве погибших в спецоперации на Украине россиянах.

"Не в моей компетенции разглашать эту информацию. Во время военных действий существуют особые правила. Министерство обороны РФ им следует", – указал Лавров.

По данным зарубежных СМИ, за весь период СВО Украина понесла от 60 до 100 тысяч безвозвратных потерь. Так, минимальное подтвержденное число потерь с украинской стороны составляет 60 435 солдат. Однако с учетом пропавших без вести и женщин-военнослужащих количество достигает отметки в 100 тысяч человек.

Чиновники США предполагают, что разница в численности военных Украины и России окажет влияние на исход конфликта. Помимо этого, сыграет разница усилий российской и украинской сторон по набору новобранцев.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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