WP: исход конфликта на Украине решит численное преимущество солдат у ВС РФ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Разница в численности военных Украины и России окажет влияние на исход конфликта, сообщает телеканал "360" со ссылкой на заявления американских чиновников в рамках интервью газете The Washington Post.

По мнению собеседников СМИ, важную роль в определении дальнейшего хода военных действий сыграет также разница усилий российской и украинской сторон по набору новобранцев.

Так, Вооруженные силы Украины (ВСУ) уже столкнулись с серьезной нехваткой личного состава, подчеркнули чиновники из США. На этом фоне мобилизация на Украине ведется медленными темпами. В это время России удалось нарастить свои силы, несмотря на потери, указали собеседники издания.

По мнению журналистов, решающее значение на поле боя может получить желание украинских солдат стабилизировать ситуацию на линии фронта.

Ранее нехватку сил в рядах украинской армии признал глава государства Владимир Зеленский. В связи с этим лидер страны указал на необходимость поиска дипломатического решения для мирного урегулирования конфликта. При этом он отметил, что переговоры состоятся лишь тогда, когда Киев будет понимать, что находится в достаточно сильной позиции.